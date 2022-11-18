Гол и две голевые передачи Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения от «Сент-Луиса»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 по буллитам.

В основное время команды по четыре раза поразили ворота друг друга – в составе «Блюз» отличились Брэйден Шенн, Павел Бучневич, Тори Крюг и Райан О’Райлли, а за «Кэпиталз» забрасывали Александр Овечкин и Джон Карлсон (дубль – по голу в меньшинстве и большинстве) и Коннор Шири. В овертайме победителя выявить не удалось, в серии штрафных бросков сильнее оказались хозяева, свои попытки у них реализовали Райан О'Райлли и Павел Бучневич, в то время как у «столичных» забросил лишь Евгений Кузнецов.

Примечательно, что к 16-й минуте третьего периода хозяева вели с преимуществом в две шайбы – 4:2, однако затем в течение двух минут пропустили сразу трижды кряду, но одна из шайб, автором которой мог стать Ника Дауда («Вашингтон») была отменена после видеопросмотра.

30-летний российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко оформил ассистентский дубль, набрав уже 13 (4+9) очков в текущем сезоне. Также одну результативную передачу записал на свой счёт его одноклубник и соотечественник Иван Барбашёв (3+5).

Для Овечкина эта заброшенная шайба стала девятой в сезоне и 789-й за карьеру в НХЛ. Он в одной шайбе (401) до покорения рекорда Уэйна Гретцки (402) по голам на выезде и в 12 голах от того, чтобы догнать Горди Хоу (801), идущего вторым в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

В прошедшем матче Овечкин провёл на льду 21 минуту 28 секунд и, помимо заброшенной шайбы, записал на свой счёт и две результативные передачи, а его одноклубник Евгений Кузнецов – одну. Александр завершил игру с коэффициентом полезности «+1», у Евгения – «0».

В параллельном матче «Виннипег Джетс» оказался сильнее «Анахайм Дакс» (3:2). Российский защитник «Дакс» Дмитрий Куликов не отметился результативными действиями, завершив игру с коэффициентом полезности «+2».