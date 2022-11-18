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Александр Овечкин достиг юбилейной отметки и превзошёл достижение Марка Рекки в НХЛ

Александр Овечкин достиг юбилейной отметки и превзошёл достижение Марка Рекки в НХЛ
Александр Овечкин
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 по буллитам.

В составе столичной команды заброшенной шайбой и ещё двумя результативными передачами отметился её капитан Александр Овечкин. Российский форвард 400-й раз за карьеру в НХЛ провёл матч, в котором ему удалось отметиться как минимум двумя результативными действиями. 37-летний форвард вышел на чистое третье место среди вингеров по количеству матчей с 2+ очками в НХЛ, превзойдя результат Марка Рекки (399).

Рекорд лиги по этому показателю среди крайних нападающих принадлежит Яромиру Ягру (540), второе место занимает Горди Хоу (511). Следом располагаются Овечкин и Рекки, а в пятёрку лучших также входит Ги Лефлёр (395).

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