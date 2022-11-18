Договорной матч на ЧМ, яркая игра Александра Овечкина. Главное к утру

На чемпионате мира 2022 года в Катаре может пройти договорной матч, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл очередной яркий матч в Национальной хоккейной лиге, форвард «Ак Барса» Александр Радулов оформил хет-трик и принёс победу своей команде в матче со СКА. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Источник: Катар подкупил 8 игроков Эквадора, чтобы они проиграли матч открытия ЧМ-2022.
2. Гол и две голевые передачи Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения от «Сент-Луиса».
3. Хет-трик Радулова помог «Ак Барсу» победить питерский СКА дома.
4. Фил Кессел стал первым игроком в истории НХЛ, сыгравшим 1000 матчей кряду в лиге.
5. Роналду сообщил, что завершит карьеру, если сборная Португалии выиграет ЧМ-2022.
6. Овечкин вышел на чистое 18-е место в списке бомбардиров всех времён.
7. Радимов: некоторые футболисты больше не должны находиться в сборной России.
8. Экс-гендиректор «Спартака» Измайлов назвал причину ухода из клуба.
9. Овечкин догнал Зубруса по количеству матчей за карьеру в НХЛ.
10. Роналду рассказал об отношениях с Месси.
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