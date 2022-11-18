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«Мне нужно больше сосредоточиться на хоккее». Разин объявил о закрытии телеграм-канала

«Мне нужно больше сосредоточиться на хоккее». Разин объявил о закрытии телеграм-канала
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин объявил о закрытии своего телеграм-канала, в котором специалист часто делился мыслями и комментировал различные эпизоды матчей.

«Всем привет! Моя основная работа — главный тренер ХК «Северсталь». К сожалению, команда не идёт на том месте, где хочется видеть всем её болельщикам, естественно, и мне тоже. Нам в каждом поражении не хватает чуть-чуть. Я люблю повторять ребятам, чтобы они искали причины неудач не в других, а в себе. Также делаю и я.
Именно поэтому я закрываю свой канал. Мне нужно больше сосредоточиться на хоккее, а не вокруг него.

Приятно было пообщаться, но приоритеты надо расставлять правильно. Все мои мысли теперь будут сосредоточены только на команде. Всем удачи и здоровья! Берегите себя и своих близких», — написал Разин.

Напомним, тренер дважды по ходу сезона был оштрафован КХЛ за критику судей и отбывал одноматчевую дисквалификацию. В недавнем матче со «Спартаком» скамейка запасных «Северстали» получила малый скамеечный штраф за неспортивное поведение. Как позднее объяснил Разин, судья наказал штрафом не конкретно его, а хоккеистов на скамейке. После 31 матча «Северсталь» занимает девятое место в таблице Западной конференции.

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