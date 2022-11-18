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Четыре очка Карлссона не спасли «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Детройтом»

Четыре очка Карлссона не спасли «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Детройтом»
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В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Детройт Ред Уингз». Победу в сверхрезультативном матче одержали гости со счётом 7:4.

Четыре очка в матче набрал защитник «акул» Эрик Карлссон, забив гол и отдав три результативные передачи. Нападающий «красных крыльев» Давид Перрон набрал 3 (1+2) очка. Российские нападающие «Сан-Хосе» Александр Барабанов и Евгений Свечников результативными действиями не отметились, оба записали на свой счёт по «-2» в показатели полезности.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2022, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
4 : 7
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Лабанк (Карлссон, Майер) – 06:56 (5x5)   1:1 Гронек (Перрон) – 09:39 (5x5)   2:1 Ньето (Карлссон, Чичек) – 12:52 (5x5)   2:2 Перрон (Кубалик, Ларкин) – 31:27 (5x5)   2:3 Уолман (Расмуссен, Эрни) – 36:44 (5x5)   2:4 Велено (Зутер, Берггрен) – 44:58 (5x5)   3:4 Кутюр (Мегна, Карлссон) – 48:58 (5x5)   4:4 Карлссон (Лабанк, Гертл) – 51:31 (5x5)   4:5 Зайдер (Перрон, Шьяро) – 53:54 (5x5)   4:6 Зутер (Копп) – 56:23 (5x5)   4:7 Кубалик (Ларкин) – 58:45 (en)

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Аризоной Койотс». Уверенную победу одержали хозяева со счётом 4:1.

За хозяев заброшенными шайбами отметились Марк Стоун, Алекс Петранджело, Вильям Каррье и Райлли Смит. Единственный гол в составе «Аризоны» на счету Клейтона Келлера.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2022, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Пьетранджело (Айкел, Маршессо) – 32:22 (5x4)   2:0 Каррье (Руа, Пьетранджело) – 40:31 (5x5)   3:0 Стоун (Пьетранджело, Стивенсон) – 45:53 (5x5)   3:1 Келлер (Мозер) – 51:29 (5x5)   4:1 Смит (Маршессо) – 58:56 (5x5)
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