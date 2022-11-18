Четыре очка Карлссона не спасли «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Детройтом»

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Детройт Ред Уингз». Победу в сверхрезультативном матче одержали гости со счётом 7:4.
Четыре очка в матче набрал защитник «акул» Эрик Карлссон, забив гол и отдав три результативные передачи. Нападающий «красных крыльев» Давид Перрон набрал 3 (1+2) очка. Российские нападающие «Сан-Хосе» Александр Барабанов и Евгений Свечников результативными действиями не отметились, оба записали на свой счёт по «-2» в показатели полезности.
В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Аризоной Койотс». Уверенную победу одержали хозяева со счётом 4:1.
За хозяев заброшенными шайбами отметились Марк Стоун, Алекс Петранджело, Вильям Каррье и Райлли Смит. Единственный гол в составе «Аризоны» на счету Клейтона Келлера.
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