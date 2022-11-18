Задоров поддержал Амирова, победившего рак, перед матчем «Тампа-Бэй» — «Калгари»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Перед началом матча защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров вышел на лёд с плакатом в поддержку российского нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова.

Фото: кадр трансляции

Напомним, в феврале 2022 года стало известно об опухоли головного мозга у 21-летнего форварда. Родион прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии. В начале октября Амиров прибыл в Торонто для участия в тренировках с командой. По договорённости текущий сезон форвард проведёт в России. На счету Амирова 79 матчей в КХЛ и Кубке Гагарина, в которых он набрал 18 (10+8) очков при показателе полезности «-6».