Задоров поддержал Амирова, победившего рак, перед матчем «Тампа-Бэй» — «Калгари»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
Перед началом матча защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров вышел на лёд с плакатом в поддержку российского нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова.
Фото: кадр трансляции
Напомним, в феврале 2022 года стало известно об опухоли головного мозга у 21-летнего форварда. Родион прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии. В начале октября Амиров прибыл в Торонто для участия в тренировках с командой. По договорённости текущий сезон форвард проведёт в России. На счету Амирова 79 матчей в КХЛ и Кубке Гагарина, в которых он набрал 18 (10+8) очков при показателе полезности «-6».
- 18 ноября 2022
-
12:11
-
11:49
-
11:25
-
10:58
-
10:43
-
10:32
-
10:13
-
10:00
-
09:47
-
09:24
-
08:59
-
08:48
-
08:30
-
08:22
-
08:02
-
07:45
-
07:37
-
07:31
-
07:16
-
07:14
-
07:12
-
07:03
-
06:59
-
06:55
-
06:49
-
06:37
-
06:19
-
06:11
-
06:05
-
06:04
-
05:54
-
05:53
-
05:45
-
05:37
-
05:30