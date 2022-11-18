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«Нам наконец-таки не стыдно уходить со льда». Защитник «Ак Барса» — о победе над СКА

«Нам наконец-таки не стыдно уходить со льда». Защитник «Ак Барса» — о победе над СКА
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Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин поблагодарил болельщиков за поддержку в победном матче с петербургским СКА (5:2), а также отметил действия одного из фанатов, который в концовке матча выбежал на лёд.

«Игра – кайф, очень довольны результатом! Спасибо большое трибунам, чувствовали их поддержку. Вся команда получила невероятное удовольствие от игры. Нам наконец-таки не стыдно уходить со льда. Всегда приятно играть в такой хоккей, рады, что забили пять шайб.

Мы сегодня сражались за всех наших болельщиков. У нас тяжёлое положение, необходимо биться за каждое очко. За такие матчи, как со СКА, надо цепляться. Именно они показывают, что мы можем. Из этих игр надо делать выводы и работать дальше. Болельщик, выбежавший на лёд? Красавчик, просто красавец! Повеселил публику, разрядил обстановку», – цитирует Лямкина «Татар-информ».

Напомним, в прошедшем матче хет-триком отметился нападающий казанского клуба Александр Радулов. Трибуны стадиона были оформлены в татарской стилистике, многие из болельщиков пришли на матч в национальных костюмах. После 30 матчей регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ «Ак Барс» занимает седьмую строчку в таблице Восточной конференции.

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