Малкин превзошёл показатели Стивенса и Беливо по результативным передачам в НХЛ

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей. Всего на счету россиянина в регулярных чемпионатах НХЛ стало 1164 очков, из которых 713 результативных передач за 998 матчей. Таким образом Малкин обошёл Скотта Стивенса и Жана Беливо по ассистам в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на общее 54 место в лиге.

В текущем сезоне Малкин принял участие в 17 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 18 очков — забросил семь шайб и отдал 11 результативных передач.