«Оставили Бобровского без поддержки». Форвард «Флориды» о 0:4 в первом периоде со «Старз»

Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Беннетт остался недоволен действиями команды в первом периоде матча с «Даллас Старз» (4:6). Флоридский клуб пропустил четыре безответные шайбы, а российский голкипер Сергей Бобровский был заменён в перерыве после первого игрового отрезка.

«Не думаю, что в первом периоде было хоть что-нибудь хорошее. Нас полностью переиграли, мы оставили Бобровского без всякой поддержки. Это ужасно, потому что он много раз нас выручал. Чудовищный первый период. В этой лиге очень трудно отыграть дефицит в четыре шайбы», – цитирует Беннетта пресс-служба «Флориды».

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский был заменён после первого периода, пропустив четыре гола и отразив семь бросков. Процент отражённых бросков россиянина составил 63,6%.