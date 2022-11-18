Крылов: нет сомнений, что при Кравеце «Авангард» будет выделяться в КХЛ

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов выделил сильные стороны главного тренера омского клуба Михаила Кравеца и рассказал о целях команды на текущий сезон Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Наша команда достаточно мастеровита. Когда придёт время решающих матчей, мастерство выйдет на первый план. И у меня нет сомнений, что «Авангард» будет выделяться в лиге. Сейчас важно найти роль для каждого хоккеиста и создать атмосферу. Мне кажется, новый главный тренер справляется с этим успешно.
Меня подкупила в Кравеце его воспитанность. Он с Санкт-Петербурга, нам было что обсудить. Он умеет разговаривать и доводить до хоккеистов мысли. Атмосфера изменилась, изменился вайб в команде. Плюс появились помощники, которые внесли свой профессиональный вклад. Видимо, этой команде подходит такой профиль тренера.
Минимальная цель – финал конференции, средняя – финал Кубка Гагарина, высшая – победа в чемпионате. Ниже этих целей мы не можем опуститься, в рамках этих целей и существует кредит доверия Кравеца», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, 10 октября «Авангард» объявил об увольнении с поста главного тренера команды Дмитрия Рябыкина и назначил исполняющим обязанности Михаила Кравеца. Сегодня омский клуб официально представил Кравеца как главного тренера «Авангарда».
- 18 ноября 2022
-
16:16
-
16:14
-
16:10
-
15:57
-
15:47
-
15:38
-
15:24
-
15:14
-
15:11
-
14:40
-
14:28
-
14:17
-
13:51
-
13:23
-
13:00
-
12:35
-
12:11
-
11:49
-
11:25
-
10:58
-
10:43
-
10:32
-
10:13
-
10:00
-
09:47
-
09:24
-
08:59
-
08:48
-
08:30
-
08:22
-
08:02
-
07:45
-
07:37
-
07:31
-
07:16