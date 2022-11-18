Нападающий Никита Попугаев обменян из ХК «Сочи» в СКА

ХК «Сочи» и ХК СКА совершили обмен, в результате которого нападающий Никита Попугаев отправлен в санкт-петербургский клуб. Сочинцы получили денежную компенсацию, сообщает пресс-служба СКА.

В текущем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ на счету нападающего 28 матчей за «Сочи», в которых форвард набрал 14 (9+5) очков. Всего в КХЛ на счету Попугаева 106 матчей, в которых нападающий набрал 23 очка — забил 12 голов и отдал 11 результативных передач. Ранее в КХЛ хоккеист выступал за ЦСКА, хабаровский «Амур», московское «Динамо», нижнекамский «Нефтехимик» и ХК «Сочи».

Напомним, ранее 23-летний Попугаев завершал карьеру и занимался видеоблогингом. В апреле 2022 года игрок решил вернуться в хоккей.