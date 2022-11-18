«Ак Барс» расторг контракт с нападающим Тарасовым. Форвард перейдёт в «Автомобилист»

«Ак Барс» объявил о расторжении контракта с нападающим Даниилом Тарасовым, сообщила пресс-служба казанского клуба. Как стало известно «Чемпионату», форвард продолжит карьеру в «Автомобилисте». Соглашение с екатеринбургским клубом будет рассчитано до 30 апреля 2024 года.
В текущем сезоне 31-летний нападающий провёл за «Ак Барс» 11 матчей в регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ, в которых отметился одной заброшенной шайбой. Показатель полезности составил «+1».
Всего в КХЛ на счету Тарасова 367 матчей, в которых нападающий набрал 152 очка — забросил 84 шайбы и отдал 68 результативных передач. Нападающий на протяжении шести сезонов защищал цвета московского «Динамо». 21 октября 2019 года Тарасов забросил четыре шайбы в гостевом матче с «Амуром», став первым динамовцем с 1984 года, кому удалось забросить более трёх шайб в одном матче.
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