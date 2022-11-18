В «Авангарде» ответили на вопрос, как уход Рябыкина и Волкова повлиял на репутацию клуба

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов ответил на вопрос, как уход экс главного тренера Дмитрия Рябыкина и генменеджера Алексея Волкова повлиял на репутацию клуба.

«Что не получилось у Рябыкина? Первое, что бросалась в глаза, атмосфера. К сожалению, тот тренерский штаб, который начинал работу – нельзя говорить только об одном Рябыкине, вы знаете, там было ещё два тренера – не сумел создать те условия, которые позволяли бы хоккеистам раскрываться. Это моё мнение, это то, что видел я.



Наверное, он пытался повторить систему Хартли, хотя я ему говорил, что в общем копирование – всегда плохо, и нужно иметь свой взгляд на хоккей, прививать свои взгляды. Я думаю, что эти две вещи не позволили команде стать единым целым и заиграть в тот хоккей, который мы все хотели бы видеть.



Как уход Рябыкина и Волкова повлиял на репутацию? Я не видел оснований вообще думать о том, что это скандальный уход. Дмитрий ушёл, не справившись с поставленной задачей. Будем откровенны, у меня с ним состоялся разговор серьёзный в момент его увольнения. Я ему говорил, что главный тренер должен больше быть мотиватором, у него должны быть сильные помощники по конкретным направлениям, а он должен заниматься, в первую очередь, мотивацией и в меньшей степени тактическими действиями на основании того, какие хоккеисты у него на руках.



Дмитрий – заслуженный игрок, много выигравший и для Омска в том числе, но как главный тренер… Это то, что видят игроки здесь и сейчас. Это формируется в первую очередь тем, что он говорит в раздевалке, второе – тем, что он говорит в СМИ, и это даже, наверное, более важно, потому это возвращается ему в уши через хоккеистов, которые читают, слышат и что-то ещё. И тем самым приобретается уважение. Он ни в первом, ни во втором не преуспел – это очевидно, он это понимал», – передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.