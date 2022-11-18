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«Сожалею, что он перешёл в «Металлург». Крылов — о новой работе Рябыкина

«Сожалею, что он перешёл в «Металлург». Крылов — о новой работе Рябыкина
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Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов высказался о переходе бывшего главного тренера клуба Дмитрия Рябыкина на должность тренера в «Металлург».

«Я очень сожалею, что он принял решение о том, чтобы перейти в «Магнитку». Не потому что не люблю «Магнитку», а именно перейти на должность тренера – за что он отвечает – защитников. Тем самым он никогда в себе эти навыки не воспитает. Нельзя развивать их, если ты находишься на лавке по сугубо профессиональному направлению. Я предлагал ему возглавить несколько клубов как главному тренеру, развивать эти навыки и развиваться как главный тренер, но, к сожалению, он отошёл назад. Это его выбор, его тоже нужно уважать», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

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