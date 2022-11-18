Генменеджер «Айлендерс» объяснил, почему клуб выставил Никиту Сошникова на драфт отказов

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло раскрыл подробности выставления нападающего Никиты Сошникова на драфт отказов.
Как сообщает журналист Эндрю Гросс на своей странице в «Твиттере», специалист был уверен, что российского форварда никто не заберёт. Ламорелло хотел отправить Сошникова в АХЛ для получения игровой практики.
Кроме того, из «Бриджпорт Айлендерс» — фарма «Нью-Йорка» — никого не вызвали, так что в составе остаётся 22 хоккеиста.
В конце сентября 29-летний форвард заключил с «островитянами» соглашение на один год. Общая сумма сделки составила $ 750 тыс. В нынешнем регулярном чемпионате Сошников принял участие в трёх встречах за «Айлендерс», однако результативными действиями отметиться не смог. Его показатель полезности — «-2».
В прошедшем сезоне Сошников провёл 11 встреч за ЦСКА и 22 игры за омичей в регулярке, набрав 16 (4+12) очков. В Кубке Гагарина — 2022 Никита сыграл в 13 матчах за «Авангард», заработав 8 (5+3) баллов.
Ранее россиянин выступал в НХЛ за «Торонто» и «Сент-Луис Блюз», в общей сложности проведя 90 матчей и набрав 16 (8+8) очков.
- 18 ноября 2022
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