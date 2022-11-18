ЦСКА прервал трёхматчевую победную серию «Спартака»

В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Спартак» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой номинальных гостей со счётом 4:2 (0:1, 3:1, 1:0).

На второй минуте Кирилл Кожевников с передачи Ильи Талалуева вывел красно-белых вперёд. На 23-й минуте Виталий Абрамов сравнял счёт. Менее чем через две минуты Павел Карнаухов во второй раз поразил ворота «Спартака». На 25-й минуте Тимур Хайруллин с передачи Фила Вароне сравнял счёт. На 40-й минуте Тахир Мингачёв после паса Константина Окулова забил третий гол ЦСКА. На 52-й минуте Сергей Плотников забросил ещё одну шайбу.

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Отметим, что это поражение стало первым для главного тренера красно-белых Игоря Гришина.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в Балашихе сыграет с «Витязем». «Спартак» примет «Локомотив». Оба матча состоятся 20 ноября.