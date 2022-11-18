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ЦСКА прервал трёхматчевую победную серию «Спартака»

ЦСКА прервал трёхматчевую победную серию «Спартака»
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Спартак» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой номинальных гостей со счётом 4:2 (0:1, 3:1, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2022, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Кожевников (Талалуев) – 01:37 (5x5)   1:1 Абрамов (Светлаков, Соркин) – 22:01 (5x5)   1:2 Карнаухов (Киселевич, Григоренко) – 23:52 (5x5)   2:2 Хайруллин (Вароне) – 24:52 (5x5)   2:3 Мингачёв (Окулов) – 39:03 (5x5)   2:4 Плотников (Григоренко, Провольнев) – 51:50 (5x4)

На второй минуте Кирилл Кожевников с передачи Ильи Талалуева вывел красно-белых вперёд. На 23-й минуте Виталий Абрамов сравнял счёт. Менее чем через две минуты Павел Карнаухов во второй раз поразил ворота «Спартака». На 25-й минуте Тимур Хайруллин с передачи Фила Вароне сравнял счёт. На 40-й минуте Тахир Мингачёв после паса Константина Окулова забил третий гол ЦСКА. На 52-й минуте Сергей Плотников забросил ещё одну шайбу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что это поражение стало первым для главного тренера красно-белых Игоря Гришина.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в Балашихе сыграет с «Витязем». «Спартак» примет «Локомотив». Оба матча состоятся 20 ноября.

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