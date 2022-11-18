ЦСКА прервал трёхматчевую победную серию «Спартака»

В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Спартак» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой номинальных гостей со счётом 4:2 (0:1, 3:1, 1:0).
На второй минуте Кирилл Кожевников с передачи Ильи Талалуева вывел красно-белых вперёд. На 23-й минуте Виталий Абрамов сравнял счёт. Менее чем через две минуты Павел Карнаухов во второй раз поразил ворота «Спартака». На 25-й минуте Тимур Хайруллин с передачи Фила Вароне сравнял счёт. На 40-й минуте Тахир Мингачёв после паса Константина Окулова забил третий гол ЦСКА. На 52-й минуте Сергей Плотников забросил ещё одну шайбу.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Отметим, что это поражение стало первым для главного тренера красно-белых Игоря Гришина.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в Балашихе сыграет с «Витязем». «Спартак» примет «Локомотив». Оба матча состоятся 20 ноября.
- 18 ноября 2022
-
22:58
-
22:39
-
22:23
-
21:46
-
21:13
-
20:55
-
20:23
-
19:53
-
19:17
-
18:59
-
18:40
-
18:20
-
17:50
-
17:31
-
17:10
-
16:45
-
16:30
-
16:23
-
16:16
-
16:14
-
16:10
-
15:57
-
15:47
-
15:38
-
15:24
-
15:14
-
15:11
-
14:40
-
14:28
-
14:17
-
13:51
-
13:23
-
13:00
-
12:35
-
12:11