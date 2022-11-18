Японец Сато принёс «Торпедо» победу над «Северсталью» за 0,1 секунды до конца овертайма

Японский нападающий «Торпедо» Ю Сато принёс победу своей команде в овертайме матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Северсталью».

На последней минуте дополнительного времени форвард убежал в атаку вместе с Игорем Ларионовым. Японский нападающий вошёл в чужую зону и оставил шайбу россиянину. Тот сместился ближе к флангу и отдал неожиданную передачу обратно на Сато. Японец точно бросил и поразил ворота «Северстали» за 0,1 секунды до конца овертайма.

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Напомним, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0).