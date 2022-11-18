Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Японец Сато принёс «Торпедо» победу над «Северсталью» за 0,1 секунды до конца овертайма

Японец Сато принёс «Торпедо» победу над «Северсталью» за 0,1 секунды до конца овертайма
Комментарии

Японский нападающий «Торпедо» Ю Сато принёс победу своей команде в овертайме матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Северсталью».

На последней минуте дополнительного времени форвард убежал в атаку вместе с Игорем Ларионовым. Японский нападающий вошёл в чужую зону и оставил шайбу россиянину. Тот сместился ближе к флангу и отдал неожиданную передачу обратно на Сато. Японец точно бросил и поразил ворота «Северстали» за 0,1 секунды до конца овертайма.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

Новость по теме
«Торпедо» нанесло «Северстали» второе поражение подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022