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«Миннесота» выставила на драфт отказов форварда Джоста. У него нет голов после 12 матчей

«Миннесота» выставила на драфт отказов форварда Джоста. У него нет голов после 12 матчей
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«Миннесота Уайлд» на своей странице в «Твиттере» объявила о выставлении 24-летнего нападающего Тайсона Джоста на драфт отказов.

В течение следующих 24 часов канадца могут забрать в любой клуб Национальной хоккейной лиги. Соглашение форварда действует до конца сезона-2022/2023, кэпхит составляет $ 2 млн.

Отметим, что в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Джост принял участие в 12 встречах, в которых не отметился заброшенными шайбами, но отдал три результативные передачи при показателе полезности "-4" и среднем игровом времени 12.44.

«Миннесота» в нынешнем чемпионате занимает 11-е место в Западной Конференции, имея в своём активе 16 очков после 17 матчей. Команда одержала лишь пять побед в основное время.

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