Разин — журналисту: вы же не считаете себя «обиженкой»?

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин высказался после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо». Череповчане выигрывали со счётом 1:0 к 35-й минуте, однако затем пропустили гол от Сергея Гончарука. Встреча перешла в овертайм, где победу нижегородской команде принёс японский нападающий Ю Сато. Форвард забросил шайбу за 0,1 секунды до конца овертайма.
«Игра должна была понравиться болельщикам, несмотря на такое маленькое количество голов. Хорошая скоростная игра с большим количеством моментов. Сегодня я могу сказать, что ребята выполнили установку, но, к сожалению, потеряли в конце концентрацию. Подумали, что всё, буллиты. «Торпедо» с победой. Сегодня у меня дебют как тренера — первая встреча с Игорем Ларионовым. Ничего страшного. Жизнь продолжается. Поражение, конечно, обидное.
Я недавно назвал журналистов «обиженками»? Конечно, это была шутка. Какой месседж? Мне что, с журналистами ругаться? У меня много друзей среди журналистов. Я прихожу на пресс-конференцию… Представьте, вы приходите домой, а вас сосед грабит. Другой сосед это видит. Приходит полиция, и вам нельзя сказать, кто ограбил. Вам говорят: расскажите, как прошёл ваш день? Вы будете с улыбкой сидеть и говорить, что всё хорошо? Примерно была такая ситуация. Я не знал о регламенте. Я бы мог сказать: хорошая игра. Но на следующий день из всех СМИ понеслось: что за поведение, как так? Это был прикол. Вы же не считаете себя «обиженкой»?» — приводит слова Разина официальный сайт «Северстали».
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