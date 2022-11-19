Юрзинов-ст.: поверьте, сегодня в России — роскошный хоккей! В Европе такого нет

Легендарный тренер, трёхкратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший призвал отказаться от критики российского хоккея и восхитился атмосферой на домашних матчах СКА.

«Послушайте, прежде всего я попросил бы наше спортивное сообщество перестать ругать российский хоккей. Судя по прессе, в этом сезоне КХЛ стало едва ли не модным атаковать наших игроков, выискивать какие-то недостатки. Когда был за пределами России, это бросалось в глаза.



Но, приехав в Санкт-Петербург и побывав на многих матчах, позволю себе с критиками категорически не согласиться. Если говорить об атмосфере, то, что увидел в «Ледовом дворце», поразило — в Европе даже лучшие клубы Финляндии или Швейцарии на такой уровень организации хоккейного зрелища не выходят. Очень понравился и уровень самой игры, многие клубы сделали в этом сезоне большой шаг вперёд. Поверьте, сегодня в России — роскошный хоккей!

А вы посмотрите последний матч СКА с «Ак Барсом». Казань и в молодёжном факторе постаралась не отстать, вклад Сафонова, Воронкова и Ко в победу был очень весомым. А каким мы увидели Радулова — таким как в самые лучшие годы! И всё это на фоне переполненных трибун. Та же картина — в Омске, Уфе, Новосибирске, на Дальнем Востоке. Везде праздник хоккея! Так что прекращайте ругань!» — цитирует Юрзинова Russia-Hockey.ru.

Напомним, недавний матч «Ак Барса» и СКА закончился победой казанцев со счётом 5:2. Нападающий Александр Радулов оформил хет-трик. Трибуны стадиона были оформлены в татарской стилистике, многие из болельщиков пришли на матч в национальных костюмах. После 30 матчей регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ «Ак Барс» занимает седьмую строчку в таблице Восточной конференции. СКА возглавляет общую таблицу КХЛ.