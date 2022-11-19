Юрзинов-ст.: поверьте, сегодня в России — роскошный хоккей! В Европе такого нет

Легендарный тренер, трёхкратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший призвал отказаться от критики российского хоккея и восхитился атмосферой на домашних матчах СКА.
«Послушайте, прежде всего я попросил бы наше спортивное сообщество перестать ругать российский хоккей. Судя по прессе, в этом сезоне КХЛ стало едва ли не модным атаковать наших игроков, выискивать какие-то недостатки. Когда был за пределами России, это бросалось в глаза.
Но, приехав в Санкт-Петербург и побывав на многих матчах, позволю себе с критиками категорически не согласиться. Если говорить об атмосфере, то, что увидел в «Ледовом дворце», поразило — в Европе даже лучшие клубы Финляндии или Швейцарии на такой уровень организации хоккейного зрелища не выходят. Очень понравился и уровень самой игры, многие клубы сделали в этом сезоне большой шаг вперёд. Поверьте, сегодня в России — роскошный хоккей!
А вы посмотрите последний матч СКА с «Ак Барсом». Казань и в молодёжном факторе постаралась не отстать, вклад Сафонова, Воронкова и Ко в победу был очень весомым. А каким мы увидели Радулова — таким как в самые лучшие годы! И всё это на фоне переполненных трибун. Та же картина — в Омске, Уфе, Новосибирске, на Дальнем Востоке. Везде праздник хоккея! Так что прекращайте ругань!» — цитирует Юрзинова Russia-Hockey.ru.
Напомним, недавний матч «Ак Барса» и СКА закончился победой казанцев со счётом 5:2. Нападающий Александр Радулов оформил хет-трик. Трибуны стадиона были оформлены в татарской стилистике, многие из болельщиков пришли на матч в национальных костюмах. После 30 матчей регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ «Ак Барс» занимает седьмую строчку в таблице Восточной конференции. СКА возглавляет общую таблицу КХЛ.
- 19 ноября 2022
-
13:29
-
13:01
-
12:53
-
12:40
-
12:18
-
12:01
-
11:42
-
11:25
-
11:07
-
10:31
-
10:08
-
09:45
-
09:30
-
08:53
-
08:33
- 18 ноября 2022
-
23:58
-
23:46
-
23:39
-
23:25
-
22:58
-
22:39
-
22:23
-
21:46
-
21:13
-
20:55
-
20:30
-
20:23
-
19:53
-
19:17
-
18:59
-
18:40
-
18:20
-
17:50
-
17:31
-
17:10