Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли рассказал, что учился хоккейному мастерству у Дацюка

Бывший словацкий нападающий нескольких клубов НХЛ Мариан Госса считает, что сезон в «Детройте» с российским нападающим Павлом Дацюком и шведским форвардом Хенриком Зеттербергом оказал положительное влияние на его игру.
«Прорыв в моей игре произошёл, когда я присоединился к «Детройту». Тот год дал мне очень много, хотя мы и проиграли в финале Кубка Стэнли. Я учился игре у лучших хоккеистов на планете. Когда я приехал в «Чикаго» и увидел, что в команде столько талантов, то понял, что здесь я буду забивать много голов», – цитирует Госсу TSN.
В 2008 году словак подписал контракт с «Детройтом» на один год, покинув «Питтсбург», с которым уступил «Ред Уингз» в финале Кубка Стэнли. В 2009 году «Детройт» вместе с Госсой проиграл в финале «Питтсбургу». Затем Госса перешёл в «Чикаго Блэк Хоукс», с которым выиграл три Кубка Стэнли.
- 19 ноября 2022
-
13:29
-
13:01
-
12:53
-
12:40
-
12:18
-
12:01
-
11:42
-
11:25
-
11:07
-
10:31
-
10:08
-
09:45
-
09:30
-
08:53
-
08:33
- 18 ноября 2022
-
23:58
-
23:46
-
23:39
-
23:25
-
22:58
-
22:39
-
22:23
-
21:46
-
21:13
-
20:55
-
20:30
-
20:23
-
19:53
-
19:17
-
18:59
-
18:40
-
18:20
-
17:50
-
17:31
-
17:10