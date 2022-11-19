Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли рассказал, что учился хоккейному мастерству у Дацюка

Бывший словацкий нападающий нескольких клубов НХЛ Мариан Госса считает, что сезон в «Детройте» с российским нападающим Павлом Дацюком и шведским форвардом Хенриком Зеттербергом оказал положительное влияние на его игру.

«Прорыв в моей игре произошёл, когда я присоединился к «Детройту». Тот год дал мне очень много, хотя мы и проиграли в финале Кубка Стэнли. Я учился игре у лучших хоккеистов на планете. Когда я приехал в «Чикаго» и увидел, что в команде столько талантов, то понял, что здесь я буду забивать много голов», – цитирует Госсу TSN.

В 2008 году словак подписал контракт с «Детройтом» на один год, покинув «Питтсбург», с которым уступил «Ред Уингз» в финале Кубка Стэнли. В 2009 году «Детройт» вместе с Госсой проиграл в финале «Питтсбургу». Затем Госса перешёл в «Чикаго Блэк Хоукс», с которым выиграл три Кубка Стэнли.