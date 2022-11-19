«Летит «японская ракета». Форвард «Торпедо» оценил победный гол с «Северсталью»

Нападающий «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победную шайбу японского форварда нижегородского клуба Ю Сато за 0,1 секунды до конца овертайма с «Северсталью» (2:1 ОТ). Ларионов отдал результативную передачу.

«В овертайме я выпрыгнул на площадку, знал, что оставалось около шести секунд, и увидел, что летит «японская ракета». Я подстроился под Ю Сато, он мне шикарно сбросил и после этого оставалось отдать ему лёгкий пас на гол. Была мысль бросить самому, но я такой игрок, да и по статистике у меня в три раза больше передач, поэтому сразу был нацелен на передачу. В юниорской лиге был случай, что я сравнивал за секунду до конца. Но в овертайме за 0,1 до конца ещё ни разу не участвовал в голах.

Была тяжёлая серия игр из пяти матчей, во время которой мы потеряли режим дня. Постоянные перелёты. Но мы взяли девять из 10 очков – это шикарно. Хорошая команда выигрывает, когда нет сил и когда игра не идёт. Сегодня сводило ноги всю игру. В таких случаях надо играть головой. И сегодня мы именно так и сыграли. А в конце разыграли «тикитаку», сыграли красиво», — цитирует нападающего пресс-служба КХЛ.

Игорь Ларионов в текущем сезоне провёл 25 матчей, в которых набрал 20 (5+15) очков. Японец Сато поучаствовал в 19 встречах и набрал 4 (3+1) очка. После 32 матчей текущего сезона нижегородский клуб занимает третью строчку в таблице Западной конференции.