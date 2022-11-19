Лучший тренер ВХЛ сезона-2012/2013 вошёл в тренерский штаб «Адмирала»

Хоккейный клуб «Адмирал» объявил об изменении в тренерском штабе команды. Тренерский состав пополнил Ильнур Гизатуллин, сообщает пресс-служба владивостокского клуба.
Последним местом работы специалиста был ХК «Нефтяник», в котором Гизатуллин трудился с 2017 года. С 2014-го по 2017-й был помощником главного тренера в тольяттинской «Ладе», а ранее был тренером в «Ариада-Акпарс» из города Волжск (2009-2014 гг.). В бытность хоккеистом Гизатуллин становился чемпионом России вместе с казанским «Ак Барсом» (1998 г.) и серебряным призёром чемпионата России (2000 г.) Гизатуллин признавался лучшим тренером Высшей хоккейной лиги сезона-2012/2013.
После 32 игр текущего Фонбет Чемпионата КХЛ «Адмирал» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции.
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