Фёдоров: не нужно так начинать матч со «Спартаком». Дерби — это хоккейный праздник

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров остался недоволен началом матча со «Спартаком» (4:2) в исполнении подопечных, а также прокомментировал курьёзный гол в ворота армейцев. ЦСКА пропустил шайбу уже на второй минуте матча.
«Неоднозначный первый период. Не нужно так начинать такой матч. «Спартак» против ЦСКА — это дерби, это хоккейный праздник для всех. Второй и третий период провели уже так, как хотели и планировали. Соперник показал очень быстрый хоккей, особенно с шайбой. Не самая лёгкая игра. Есть над чем работать.
Гол в наши ворота после двух рикошетов? Хотелось бы, чтобы в сознании игроков была мысль, что даже после таких моментов игра продолжается. Мы потом немножко перестроились, начали играть в активный хоккей. Да, это был необязательный гол, но хоккей — это игра, ты не можешь программировать такие моменты, отскоки. У нас есть характер, которого мы поднабрались в прошлом году. Мастерство — тоже есть. Не хочется включать громогласные фразы, просто скажу, что рад за ребят, что они сориентировались, сыграли в хоккей, который дал результат, и получили удовольствие», — цитирует Фёдорова пресс-служба КХЛ.
ЦСКА одержал третью победу подряд после серии из трёх поражений. Армейский клуб в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ провёл 30 матчей и расположился на втором месте в таблице Западной конференции.
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