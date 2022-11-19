Главный тренер «Спартака»: у нас молодая команда, против ЦСКА играть тяжело

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин высказался о поражении в матче с ЦСКА (2:4) и отметил, что в составе его команды очень много молодых хоккеистов, которым ещё тяжело противостоять такому именитому сопернику.

«Противник у нас сегодня был очень серьёзный, мощный. У нас команда была молодая, все ребята молодые. Это не оправдание, ребята играли хорошо, бились, но было тяжело. Пытались держаться и действовать в том направлении, в котором мы собираемся играть. Где-то получалось, где-то нет, но ребята поверили в то, о чём мы с ними говорили. Постепенно у нас будет движение вперёд и результат.

Почему ворота в матчах с ЦСКА защищает Красиков? Мы учитывали его характер и амбиции, но вышло так, что Патрик провёл два матча, решили дать ему отдохнуть. Алексей сыграл прилично, но полевые игроки должны были побольше помогать. Это поправим со временем. Третья и четвёртая шайба, например. Да, были ошибки. Но без ошибок не бывает! Ошибаются все, без этого было бы неинтересно!» — цитирует Гришина пресс-служба КХЛ.

Напомним, Гришин сменил Бориса Миронова на посту главного тренера «Спартака» и потерпел первое поражение из трёх матчей у руля московской команды. «Спартак» после 33 матчей Фонбет Чемпионата КХЛ занимает седьмую строчку в таблице Западной конференции.