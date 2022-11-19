«Автомобилист» объявил о заключении контракта с нападающим Даниилом Тарасовым, сообщает пресс-служба клуба. Вчера нападающий расторг контракт с казанским «Ак Барсом». Напомним, вчера «Чемпионат» сообщал, что форвард подпишет соглашение с екатеринбургским клубом.

Сообщается, что соглашение с 31-летним крайним нападающим рассчитано до 30 апреля 2024 года. Тарасов будет выступать в «Автомобилисте» под номером 25. В текущем сезоне 31-летний нападающий провёл за «Ак Барс» 11 матчей в регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ, в которых отметился одной заброшенной шайбой. Показатель полезности составил «+1».

Всего в КХЛ на счету Тарасова 367 матчей, в которых нападающий набрал 152 очка — забросил 84 шайбы и отдал 68 результативных передач.