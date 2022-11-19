Нападающие «Трактора» Бурдасов и Шумаков пропустят принципиальный матч с «Металлургом»

Нападающие «Трактора» Антон Бурдасов и Сергей Шумаков пропустят принципиальный матч с магнитогорским «Металлургом». Матч пройдёт сегодня, начало встречи — в 14:30 мск.

Как сообщила корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву пресс-служба челябинского клуба, Бурдасов пропустит матч из-за повреждения, а Шумаков чувствует недомогание.

Бурдасов в текущем сезоне провёл за «Трактор» 27 матчей. В этих встречах 31-летний нападающий набрал 25 (11+14) очков при показателе полезности «+4».

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Шумаков в 16 играх за «Трактор» набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «-3». Всего в лиге 30-летний нападающий провёл 524 игры, в которых забросил 138 шайб и отдал 150 результативных передач, набрав в общей сложности 288 очков.