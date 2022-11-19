Капитан «Салавата Юлаева» в матче с «Сибирью» поддержал Амирова, борющегося с раком

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин вышел на матч с «Сибирью» в коньках с надписью в поддержку партнёра по команде Родиона Амирова. Напомним, нападающий продолжает проходить лечение от онкологического заболевания.

Ранее российский защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров также выражал свою поддержку молодому хоккеисту «Салавата», выйдя на матч с «Тампа-Бэй» с плакатом с именем Амирова.

Фото: телеграм-канал «Салавата Юлаева»

Фото: телеграм-канал «Салавата Юлаева»

Напомним, в феврале 2022 года стало известно об опухоли головного мозга у 21-летнего форварда. Родион прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии. В начале октября Амиров прибыл в Торонто для участия в тренировках с командой. По договорённости текущий сезон форвард проведёт в России. На счету Амирова 79 матчей в КХЛ и Кубке Гагарина, в которых он набрал 18 (10+8) очков при показателе полезности «-6».