«Наконец-то упал груз с плеч». Форвард «Ванкувера» — о первой заброшенной шайбе в сезоне

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Брок Бёзер рассказал, что чувствует облегчение после того, как ему удалось наконец-то забросить первую шайбу в текущем сезоне НХЛ в ворота «Лос-Анджелеса» (4:1). Форвард «косаток» в прошедшей игре отметился дублем.

«Наконец-то упал груз с плеч. Отсутствие голов морально давило. Мне нужно забивать и помогать команде выигрывать, но это никак не удавалось сделать. Мне платят за голы. И я должен продолжать забрасывать шайбы в ворота соперников», – цитирует Бёзера официальный сайт НХЛ.

25-летний нападающий не мог отличиться в течение 11 матчей. На счету Бёзера в текущем сезоне НХЛ 11 очков — заброшено две шайбы и отдано девять результативных передач. В прошлом сезоне форвард забросил 23 шайбы по итогам регулярки НХЛ.