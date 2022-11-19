«Авангард» продлил победную серию, обыграв «Ак Барс» в овертайме на домашнем льду

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Ак Барсом». Победу в упорном малорезультативном матче одержали хозяева со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).

Долгое время командам не удавалось открыть счёт, пока на 45-й минуте встречи защитник хозяев Зият Пайгин не распечатал ворота голкипера казанцев Тимура Билялова с передач Ивана Телегина и Александра Дергачёва. «Ак Барсу» удалось быстро отыграться благодаря шайбе Дмитрия Воронкова в большинстве с передач Александра Радулова и Вадима Шипачёва. Решающий бросок в овертайме нанёс Владимир Ткачёв. Тренерский штаб казанцев взял видеопросмотр на предмет помехи вратарю, но судьи нарушения не усмотрели.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Ак Барс» не смог одержать вторую победу подряд и в следующем матче встретится с новосибирской «Сибирью» 21 ноября. «Авангард» одержал девятую победу подряд и 23 ноября примет на своём льду московский «Спартак».