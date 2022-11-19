Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — Адмирал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» продлил победную серию, обыграв «Ак Барс» в овертайме на домашнем льду

«Авангард» продлил победную серию, обыграв «Ак Барс» в овертайме на домашнем льду
Комментарии

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Ак Барсом». Победу в упорном малорезультативном матче одержали хозяева со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).

Долгое время командам не удавалось открыть счёт, пока на 45-й минуте встречи защитник хозяев Зият Пайгин не распечатал ворота голкипера казанцев Тимура Билялова с передач Ивана Телегина и Александра Дергачёва. «Ак Барсу» удалось быстро отыграться благодаря шайбе Дмитрия Воронкова в большинстве с передач Александра Радулова и Вадима Шипачёва. Решающий бросок в овертайме нанёс Владимир Ткачёв. Тренерский штаб казанцев взял видеопросмотр на предмет помехи вратарю, но судьи нарушения не усмотрели.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2022, суббота. 13:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Пайгин (Телегин, Дергачёв) – 44:06 (5x5)   1:1 Воронков (А. Радулов, Шипачёв) – 48:46 (5x4)   2:1 Ткачёв – 61:14 (3x3)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Ак Барс» не смог одержать вторую победу подряд и в следующем матче встретится с новосибирской «Сибирью» 21 ноября. «Авангард» одержал девятую победу подряд и 23 ноября примет на своём льду московский «Спартак».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022