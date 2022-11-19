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Судьи просматривали победный гол Ткачёва в ворота «Ак Барса» на предмет помехи вратарю

Судьи просматривали победный гол Ткачёва в ворота «Ак Барса» на предмет помехи вратарю
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Ак Барсом». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).

После победного гола в овертайме в исполнении омского нападающего Владимира Ткачёва судьи стали просматривать эпизод на предмет помехи вратарю. Примечательно, что главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок уже ушёл в раздевалку, но вынужден был вернуться, так как просмотр затянулся. В итоге арбитры встречи не усмотрели нарушения со стороны Ткачёва, хотя на повторе видно, что имелся небольшой контакт нападающего с вратарём.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Ак Барс» не смог одержать вторую победу подряд и в следующем матче встретится с новосибирской «Сибирью» 21 ноября. «Авангард» одержал девятую победу подряд и 23 ноября примет на своём льду московский «Спартак».

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