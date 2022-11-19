Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — Адмирал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Знарок — о поражении в Омске: прошлая игра со СКА отняла много сил и эмоций у «Ак Барса»

Знарок — о поражении в Омске: прошлая игра со СКА отняла много сил и эмоций у «Ак Барса»
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал поражение от омского «Авангарда» (1:2 ОТ).

«Обидно, что отдали очко сегодня. Качеством игры «Ак Барса» не совсем доволен, всё-таки мы проиграли. Матч со СКА отнял много сил и эмоций у команды. Почему «Ак Барс» не мог раньше начать играть так, как после забитого гола? Мы же только что про эмоции говорили… Конечно, забитый гол их добавил», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

После поражения казанский клуб остался на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 32 очка. «Ак Барс» в следующем матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ встретится в гостях с новосибирской «Сибирью» 21 ноября.

Новость по теме
«Авангард» продлил победную серию, обыграв «Ак Барс» в овертайме на домашнем льду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022