Знарок — о поражении в Омске: прошлая игра со СКА отняла много сил и эмоций у «Ак Барса»
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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал поражение от омского «Авангарда» (1:2 ОТ).
«Обидно, что отдали очко сегодня. Качеством игры «Ак Барса» не совсем доволен, всё-таки мы проиграли. Матч со СКА отнял много сил и эмоций у команды. Почему «Ак Барс» не мог раньше начать играть так, как после забитого гола? Мы же только что про эмоции говорили… Конечно, забитый гол их добавил», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
После поражения казанский клуб остался на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 32 очка. «Ак Барс» в следующем матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ встретится в гостях с новосибирской «Сибирью» 21 ноября.
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