«Салават Юлаев» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив дома «Сибири»

В Уфе завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Салават Юлаев» принимал «Сибирь». Победу со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) одержал клуб из Новосибирска.
На 17-й минуте первого периода счёт в матче открыл защитник гостей Тревор Мёрфи с передач Александра Шарова и Антона Назаревича.
За 16 секунд до конца второго периода удвоил преимущество «Сибири» Александр Шаров с передач Тревора Мёрфи и Тейлора Бека.
На восьмой минуте третьего периода сократил отставание в счёте форвард хозяев Николай Кулёмин с передач Михаила Науменкова и Ивана Дроздова.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Следующий матч «Салават Юлаев» проведёт 21 ноября в гостях с «Барысом». «Сибирь» в этот же день примет казанский «Ак Барс».
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