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«Салават Юлаев» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив дома «Сибири»

«Салават Юлаев» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив дома «Сибири»
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В Уфе завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Салават Юлаев» принимал «Сибирь». Победу со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) одержал клуб из Новосибирска.

На 17-й минуте первого периода счёт в матче открыл защитник гостей Тревор Мёрфи с передач Александра Шарова и Антона Назаревича.

За 16 секунд до конца второго периода удвоил преимущество «Сибири» Александр Шаров с передач Тревора Мёрфи и Тейлора Бека.

На восьмой минуте третьего периода сократил отставание в счёте форвард хозяев Николай Кулёмин с передач Михаила Науменкова и Ивана Дроздова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2022, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Мёрфи (Шаров, Назаревич) – 16:30 (5x5)   0:2 Шаров (Мёрфи, Бек) – 39:44 (5x3)   1:2 Кулёмин (Науменков, Дроздов) – 47:24 (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Салават Юлаев» проведёт 21 ноября в гостях с «Барысом». «Сибирь» в этот же день примет казанский «Ак Барс».

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