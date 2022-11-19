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Четыре очка Белоусова помогли «Автомобилисту» одержать разгромную победу в матче с «Сочи»

Четыре очка Белоусова помогли «Автомобилисту» одержать разгромную победу в матче с «Сочи»
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В Екатеринбурге завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Автомобилист» принимал «Сочи». Победу со счётом 8:2 (3:0, 3:1, 1:1) одержали хозяева.

На третьей минуте первого периода счёт открыл нападающий хозяев Георгий Белоусов с передачи Алексея Василевского. На пятой минуте преимущество «Автомобилиста» удвоил Ник Эберт с передачи Стефана Да Косты. На 11-й минуте первого периода третью шайбу хозяев забросил Брукс Мэйсек с передачи Георгия Белоусова.

Во втором периоде в течение трёх с половиной минут «Автомобилист» довёл счёт до разгромного. Голами отличились Данил Романцев, Анатолий Голышев и Сергей Зборовский. На 16-й минуте второго периода первую шайбу гостей забросил нападающий «Сочи» Донат Стальнов с передач Михаила Абрамова и Артёма Иванюженкова.

На восьмой минуте третьего периода Стефан Да Коста с передачи Георгия Белоусова забросил седьмую шайбу хозяев. Второй гол гостей забил Никита Точицкий. Окончательный счёт установил Брукс Мэйсек с передачи Георгия Белоусова, забив восьмой гол хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2022, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
8 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Белоусов (Василевский) – 02:16 (5x5)   2:0 Эберт (Да Коста) – 04:11 (5x4)   3:0 Мэйсек (Белоусов) – 10:28 (5x4)   4:0 Романцев (Обидин) – 30:02 (4x5)   5:0 Голышев (Эберт, Да Коста) – 32:24 (5x5)   6:0 Зборовский (Обидин, Романцев) – 33:35 (5x5)   6:1 Стальнов (Абрамов, Иванюженков) – 35:27 (5x5)   7:1 Да Коста (Белоусов) – 47:06 (5x4)   7:2 Точицкий (Феоктистов) – 49:35 (5x4)   8:2 Мэйсек (Белоусов) – 59:32 (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Автомобилист» проведёт в гостях с «Трактором» 23 ноября. «Сочи» 22 ноября примет ярославский «Локомотив».

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