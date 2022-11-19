Четыре очка Белоусова помогли «Автомобилисту» одержать разгромную победу в матче с «Сочи»

В Екатеринбурге завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Автомобилист» принимал «Сочи». Победу со счётом 8:2 (3:0, 3:1, 1:1) одержали хозяева.
На третьей минуте первого периода счёт открыл нападающий хозяев Георгий Белоусов с передачи Алексея Василевского. На пятой минуте преимущество «Автомобилиста» удвоил Ник Эберт с передачи Стефана Да Косты. На 11-й минуте первого периода третью шайбу хозяев забросил Брукс Мэйсек с передачи Георгия Белоусова.
Во втором периоде в течение трёх с половиной минут «Автомобилист» довёл счёт до разгромного. Голами отличились Данил Романцев, Анатолий Голышев и Сергей Зборовский. На 16-й минуте второго периода первую шайбу гостей забросил нападающий «Сочи» Донат Стальнов с передач Михаила Абрамова и Артёма Иванюженкова.
На восьмой минуте третьего периода Стефан Да Коста с передачи Георгия Белоусова забросил седьмую шайбу хозяев. Второй гол гостей забил Никита Точицкий. Окончательный счёт установил Брукс Мэйсек с передачи Георгия Белоусова, забив восьмой гол хозяев.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Следующий матч «Автомобилист» проведёт в гостях с «Трактором» 23 ноября. «Сочи» 22 ноября примет ярославский «Локомотив».
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