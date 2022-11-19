«Нужно смотреть вперёд, крайней точки нет». Козлов — о серии поражений «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Сибири» (1:2) и рассказал, как нужно пройти спад уфимцев.
«Медленное начало, много брака в передачах. Не хватило агрессивности. Нужны рабочие голы, нужно лезть на пятак. В третьем периоде пошли вперёд, игра выровнялась. Но это не наш максимум.
Пора менять тройки? Подумаем.
Как выйти из ситуации? Всё через работу. Не давать слабину. Работать и выжимать максимум.
Почему не сыграл Григорий Панин в третьем периоде? У него мышца забита, не смог продолжить встречу.
Что с Мёрфи? Не могу комментировать. Повреждение нижней части тела.
Можно назвать домашнюю серию провальной? Мы брали очки с Омском, Сочи. Согласен, это не наш максимум. В этой ситуации надо смотреть вперёд, крайней точки нет. Нужно вместе проходить этот этап и работать», – цитирует Козлова сайт «Салавата Юлаева».
После поражения уфимцы занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 41 очко.
- 19 ноября 2022
-
18:12
-
18:00
-
17:52
-
17:46
-
17:41
-
17:22
-
17:15
-
16:54
-
16:49
-
16:28
-
16:16
-
16:12
-
16:08
-
15:51
-
15:43
-
15:30
-
15:16
-
15:01
-
14:46
-
14:26
-
14:10
-
13:29
-
13:01
-
12:53
-
12:40
-
12:18
-
12:01
-
11:42
-
11:25
-
11:07
-
10:31
-
10:08
-
09:45
-
09:30
-
08:53