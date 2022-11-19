«Нужно смотреть вперёд, крайней точки нет». Козлов — о серии поражений «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Сибири» (1:2) и рассказал, как нужно пройти спад уфимцев.

«Медленное начало, много брака в передачах. Не хватило агрессивности. Нужны рабочие голы, нужно лезть на пятак. В третьем периоде пошли вперёд, игра выровнялась. Но это не наш максимум.



Пора менять тройки? Подумаем.

Как выйти из ситуации? Всё через работу. Не давать слабину. Работать и выжимать максимум.

Почему не сыграл Григорий Панин в третьем периоде? У него мышца забита, не смог продолжить встречу.



Что с Мёрфи? Не могу комментировать. Повреждение нижней части тела.

Можно назвать домашнюю серию провальной? Мы брали очки с Омском, Сочи. Согласен, это не наш максимум. В этой ситуации надо смотреть вперёд, крайней точки нет. Нужно вместе проходить этот этап и работать», – цитирует Козлова сайт «Салавата Юлаева».

После поражения уфимцы занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 41 очко.