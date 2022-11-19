Мартемьянов: взаимовыручка и поддержка друг друга помогли «Сибири» взять два очка

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:1) и рассказал о состоянии Вячеслава Литовченко.
«Парни чётко выполнили игровое задание — то, что просили от них на предматчевом собрании. Где надо — поддавили, сыграли надёжно в обороне. Достаточно блокированных бросков, блестящая игра нашего вратаря. Они молодцы, оба держат нас в игре. Использовали свои моменты. Понятно, что «Салавату» надо было отыгрываться, они шли вперёд, но правильная оборона, взаимовыручка и поддержка друг друга помогли нам взять два очка.
Насколько серьёзная травма у Вячеслава Литовченко? Полная информация будет по приезде в Новосибирск, сделаем МРТ. Это человек, который будет играть без ноги, но тут что-то серьёзное… Слава просто так не будет уходить со льда.
Сделали ставку на активный первый период, за счёт давления подавили «Салават Юлаев» в этом отрезке? Мы в прошлом году семь матчей сыграли с «Салаватом», игра ненамного изменилась. Разобрали соперника и решили, что нужно активнее сыграть. Это получилось, атаковали очень хорошо.
Согласен ли, что сегодняшний успех — во многом заслуга вратаря? Мы поддерживаем свой девиз — выигрываем всей командой и проигрываем всей командой. Вклад вратаря был, это однозначно», — цитирует Мартемьянова сайт «Сибири».
После сегодняшней победы новосибирский клуб поднялся на четвёртое место в таблице Восточной конференции. В следующем матче «Сибирь» примет казанский «Ак Барс» 21 ноября.
- 19 ноября 2022
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