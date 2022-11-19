Гендиректор «Салавата»: надеюсь, такой неудачной домашней серии больше не будет
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в своём телеграм-канале оценил игру команды в матче с «Сибирью» (1:2).
«1-2. Надеюсь, такой неудачной домашней серии больше не будет. В каждой игре совсем немного не хватало для победы. Все в команде переживают. Наверное, каждый должен понять свою ответственность за игру команды. У ребят есть всё для того, чтобы команда начала побеждать», — говорится в сообщении.
Уфимский клуб потерпел четвёртое поражение подряд и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 41 очко. Следующий матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» проведёт 21 ноября в гостях с «Барысом».
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