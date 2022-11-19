В матче любительской лиги хоккеист ударил судью клюшкой по голове, а затем пнул его

Во время матча любительской лиги «Трудовые Резервы» между московскими командами «Леопарды» и НС REVOL ICE на «Чкалов Арене» хоккеист напал на судью.

Судья удалил игрока «Леопардов» на 10-й минуте второго периода при счёте 5:3 в пользу НС REVOL ICE. Игрок сперва направился на скамейку штрафников, а затем подъехал к судье, ударил его клюшкой по голове, и, когда рефери упал на лёд, хоккеист ударил его ногой.

Команды доиграли второй период, а затем было принято решение прекратить матч досрочно. Было зафиксировано техническое поражение «Леопардов» – 0:5.

Любительская лига выступила с официальным заявлением по поводу инцидента:

«Сегодня, 19 ноября 2022 года, в ледовом дворце «Чкалов Арена» во время матча между командами «Леопарды» и Revol Ice произошёл вопиющий инцидент с участием игрока «Леопардов» – №99 Николая Ризина, который избил судью матча, нанеся ему травмы, вследствие чего арбитр не имел возможности продолжать свою работу.



В связи с грубейшим нарушением регламента матч между вышеупомянутыми командами был прекращён, команде «Леопарды» засчитано техническое поражение. На место инцидента были вызваны сотрудники полиции для разбирательства по существу нападения.



Хоккейная лига «Трудовые Резервы» не приемлет и никогда не примет подобное поведение со стороны команд и отдельно взятых игроков; на СДК будут приняты самые жёсткие меры по данному факту.



Также лига готова обеспечить полное юридическое сопровождение для оказания правовой помощи пострадавшему арбитру. Такой хоккей нам не нужен», – говорится в заявлении в телеграм-канале лиги.