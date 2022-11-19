Светлов — о 2:8 от «Автомобилиста»: жалко, что пропустили больше, чем хотелось

Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (2:8) и объяснил большое количество пропущенных шайб своей команды.

«Поздравляю соперника с победой, с хорошей игрой. Видно, что команда хорошо подготовилась и мощно начала. Это был не наш день, в многих компонентах проиграли. Главную роль сыграло наше меньшинство, готовились к большинству «Автомобилиста», но не смогли справиться.



Первая шайба сломила команду? Всегда, когда делаем ошибки, наказывают голами быстро. Потом было двойное удаление, два гола — начинать игру с 0:3 не очень хорошо.



Не испортила ли игра ощущение от выездной серии? Неприятно проигрывать с большим счётом, домой возвращаться. Но это спорт, это хоккей, много отдали эмоций и сил в играх с мощными противниками. «Автомобилист» — лидер Восточной конференции, соперник был сильнее и быстрее нас. Жалко, что пропустили больше, чем хотелось.



В какой момент поняли, что команда проиграла? Такого момента не было, стараемся своего лица никогда не ронять. Пропустили четыре шайбы с пяти удалений, это очень много, плюс два рикошета, не совсем приятно. Просил ребят играть до конца», — передаёт слова Светлова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

В следующем матче «Сочи» примет ярославский «Локомотив» 22 ноября.