Нападающий «Вашингтона» Бекстрём впервые после операции вышел на лёд

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём впервые после операции на бедре появился на льду на раскатке клуба, сообщает журналист Саманта Пелл в своём «твиттере».

Бекстрём занимался в бесконтактной майке вместе с нападающим «столичных» Ти Джей Оши, который также находится в списке травмированных.

34-летний швед в середине июня перенёс операцию по восстановлению левого бедра. В прошедшем регулярном сезоне НХЛ форвард пропустил половину чемпионата из-за аналогичной операции.

Ранее «Вашингтон» предполагал, что Бекстрём пропустит весь регулярный сезон НХЛ после операции.

«Кэпиталз» после 19 матчей набрал 17 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.