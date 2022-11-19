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Шайба Лещенко в меньшинстве принесла «Нефтехимику» волевую победу над СКА

Шайба Лещенко в меньшинстве принесла «Нефтехимику» волевую победу над СКА
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В Нижнекамске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Нефтехимик» принимал СКА. Победу со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) одержали хозяева.

На 16-й минуте первого периода счёт в матче открыл нападающий СКА Дмитрий Яшкин с передач Василия Глотова и Александра Никишина.

В конце второго периода счёт сравнял форвард «Нефтехимика» Евгений Митякин с передач Павла Порядина и Ильи Хохлова.

На 17-й минуте третьего периода вывел хозяев вперёд Вячеслав Лещенко с передач Анселя Галимова и Михаила Сидорова, забросив в меньшинстве.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2022, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Яшкин (Глотов, Никишин) – 15:39 (5x5)   1:1 Митякин (Порядин, Хохлов) – 35:27 (5x4)   2:1 Лещенко (Галимов, Сидоров) – 56:27 (4x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Нефтехимик» в рамках регулярного сезона проведёт дома с «Адмиралом» 21 ноября в 19:00 мск. СКА 22 ноября примет ЦСКА в 19:30 мск.

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