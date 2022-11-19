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Московское «Динамо» прервало серию поражений, обыграв «Куньлунь» дома

Московское «Динамо» прервало серию поражений, обыграв «Куньлунь» дома
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В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местное «Динамо» принимало «Куньлунь». Победу со счётом 5:3 (2:0, 2:2, 1:1) одержали хозяева.

На второй минуте матча счёт открыл форвард «Динамо» Джордан Уил с передачи Якоба Лильи. На 18-й минуте периода Уил удвоил преимущество москвичей, сделав дубль.

На первой минуте второго периода сократил отставание в счёте Алекс Рич с передач Дойла Сомерби и Кайла Вуда. Спустя пять минут третью шайбу хозяев забросил Владислав Кодола с передачи Егора Мартынова. На 18-й минуте второго периода счёт 3:2 сделал Тайлер Вон с передачи Зака Лесли. В конце периода Кодола забил четвёртый гол москвичей, оформив дубль.

На 15-й минуте третьего периода третью шайбу гостей забросил Дойл Сомерби с передач Алекса Рича и Кайла Вуда. Окончательный счёт установил Якоб Лилья, забросив в пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2022, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 3
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Уил (Лилья) – 01:36 (5x5)   2:0 Уил (Лилья, Зайцев) – 17:57 (5x5)   2:1 Рич (Сомерби, Вуд) – 20:29 (5x5)   3:1 Кодола (Мартынов) – 25:20 (5x4)   3:2 Вон (Лесли) – 37:06 (5x4)   4:2 Кодола (Малышев, Игумнов) – 38:45 (5x5)   4:3 Сомерби (Рич, Вуд) – 54:50 (5x5)   5:3 Лилья (Игумнов) – 59:45 (en)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч московское «Динамо» проведёт на выезде с «Северсталью» 22 ноября. В это же день «Куньлунь» отправится в гости к «Торпедо».

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