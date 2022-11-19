Московское «Динамо» прервало серию поражений, обыграв «Куньлунь» дома

В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местное «Динамо» принимало «Куньлунь». Победу со счётом 5:3 (2:0, 2:2, 1:1) одержали хозяева.

На второй минуте матча счёт открыл форвард «Динамо» Джордан Уил с передачи Якоба Лильи. На 18-й минуте периода Уил удвоил преимущество москвичей, сделав дубль.

На первой минуте второго периода сократил отставание в счёте Алекс Рич с передач Дойла Сомерби и Кайла Вуда. Спустя пять минут третью шайбу хозяев забросил Владислав Кодола с передачи Егора Мартынова. На 18-й минуте второго периода счёт 3:2 сделал Тайлер Вон с передачи Зака Лесли. В конце периода Кодола забил четвёртый гол москвичей, оформив дубль.

На 15-й минуте третьего периода третью шайбу гостей забросил Дойл Сомерби с передач Алекса Рича и Кайла Вуда. Окончательный счёт установил Якоб Лилья, забросив в пустые ворота.

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Следующий матч московское «Динамо» проведёт на выезде с «Северсталью» 22 ноября. В это же день «Куньлунь» отправится в гости к «Торпедо».