Московское «Динамо» прервало серию поражений, обыграв «Куньлунь» дома

В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местное «Динамо» принимало «Куньлунь». Победу со счётом 5:3 (2:0, 2:2, 1:1) одержали хозяева.
На второй минуте матча счёт открыл форвард «Динамо» Джордан Уил с передачи Якоба Лильи. На 18-й минуте периода Уил удвоил преимущество москвичей, сделав дубль.
На первой минуте второго периода сократил отставание в счёте Алекс Рич с передач Дойла Сомерби и Кайла Вуда. Спустя пять минут третью шайбу хозяев забросил Владислав Кодола с передачи Егора Мартынова. На 18-й минуте второго периода счёт 3:2 сделал Тайлер Вон с передачи Зака Лесли. В конце периода Кодола забил четвёртый гол москвичей, оформив дубль.
На 15-й минуте третьего периода третью шайбу гостей забросил Дойл Сомерби с передач Алекса Рича и Кайла Вуда. Окончательный счёт установил Якоб Лилья, забросив в пустые ворота.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Следующий матч московское «Динамо» проведёт на выезде с «Северсталью» 22 ноября. В это же день «Куньлунь» отправится в гости к «Торпедо».
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