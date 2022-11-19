Минское «Динамо» потерпело четвёртое поражение подряд, уступив «Адмиралу» по буллитам

В Минске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Динамо» принимало на своём льду «Адмирал». Победу по буллитам со счётом 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0) одержали гости.
На 11-й минуте первого периода счёт в матче открыл нападающий хозяев Вадим Мороз с передач Джозефа Душака и Райана Спунера. За 25 секунд до конца первого периода счёт сравнял Евгений Лисовец с передач Артёма Гареева и Александра Шевченко.
На восьмой минуте второго периода вывел «Адмирал» вперёд Александр Горшков с передач Либора Шулака и Николая Елисеева. На 13-й минуте периода третью шайбу гостей забросил Александр Горшков с передач Николая Елисеева и Либора Шулака. В конце второго периода сократил отставание в счёте Седрик Пакетт с передачи Райана Спунера.
На 11-й минуте третьего периода восстановил равенство в счёте Дмитрий Соколов с передач Владимира Алистрова и Ника Меркли.
В серии буллитов лучше оказались гости, победный бросок на счету Александра Горшкова.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Следующий матч минское «Динамо» проведёт дома с «Витязем» 22 ноября. «Адмирал» сыграет в гостях с «Нефтехимиком» 21 ноября.
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