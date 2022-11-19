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Минское «Динамо» потерпело четвёртое поражение подряд, уступив «Адмиралу» по буллитам

Минское «Динамо» потерпело четвёртое поражение подряд, уступив «Адмиралу» по буллитам
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В Минске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Динамо» принимало на своём льду «Адмирал». Победу по буллитам со счётом 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0) одержали гости.

На 11-й минуте первого периода счёт в матче открыл нападающий хозяев Вадим Мороз с передач Джозефа Душака и Райана Спунера. За 25 секунд до конца первого периода счёт сравнял Евгений Лисовец с передач Артёма Гареева и Александра Шевченко.

На восьмой минуте второго периода вывел «Адмирал» вперёд Александр Горшков с передач Либора Шулака и Николая Елисеева. На 13-й минуте периода третью шайбу гостей забросил Александр Горшков с передач Николая Елисеева и Либора Шулака. В конце второго периода сократил отставание в счёте Седрик Пакетт с передачи Райана Спунера.

На 11-й минуте третьего периода восстановил равенство в счёте Дмитрий Соколов с передач Владимира Алистрова и Ника Меркли.

В серии буллитов лучше оказались гости, победный бросок на счету Александра Горшкова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2022, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 4
Б
Адмирал
Владивосток
1:0 Мороз (Душак, Спунер) – 10:26 (5x5)   1:1 Лисовец (Гареев, Шевченко) – 19:35 (5x4)   1:2 Горшков (Шулак, Елисеев) – 27:50 (5x4)   1:3 Горшков (Елисеев, Шулак) – 32:45 (5x4)   2:3 Пакетт (Спунер) – 38:22 (5x5)   3:3 Соколов (Алистров, Меркли) – 50:45 (5x5)   3:4 Горшков – 65:00 (ПБ)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч минское «Динамо» проведёт дома с «Витязем» 22 ноября. «Адмирал» сыграет в гостях с «Нефтехимиком» 21 ноября.

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