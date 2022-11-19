Максим Карпов: у «Металлурга» стоит задача выиграть Восток

Нападающий «Металлурга» Максим Карпов прокомментировал победу над «Трактором» (2:1 ОТ) и рассказал о задаче клуба на регулярный сезон-2022/2023.

«Хороший, тяжёлый матч. «Трактор» находится в непростой ситуации, но мы тоже очень хотим выигрывать и быть лидерами.

Гол в овертайме? Денис Зернов показал, что мы пойдём на смену, а я решил попробовать развернуться и провести атаку. Хорошо получилось, соперник мне поверил.

Хорошо изучили «Трактор»? На «Трактор» есть особый настрой. По крайней мере, мне охота его обыграть – это клуб из родного города, и я здесь провёл один год. Тем более это южноуральское дерби.

Есть задача побороться за первое место на Востоке? Да, на сегодняшний день есть такая задача», — сказал Карпов в интервью «РБ Спорт».

После победы «Магнитка» занимает третье месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.