Глава Федерации хоккея Москвы Николишин рассказал о здоровье судьи, избитого хоккеистом

Чемпион мира по хоккею, бронзовый призёр Олимпийских игр, президент Федерации хоккея Москвы Андрей Николишин рассказал о состоянии здоровья судьи, пострадавшего во время матча любительской хоккейной лиги «Трудовые Резервы».

«С ним всё хорошо. Он сам обратился в больницу – с ним всё в порядке. Будут ли наложены санкции на игрока? Да, игрок обязательно будет подвергнут санкциям. Как именно его накажут? Сначала будет СДК, потом мы вынесем решение и обо всём сообщим», — сказал Николишин «Газете.Ru».

Напомним, сегодня, 19 ноября 2022 года, во время матча любительской лиги «Трудовые Резервы» между московскими командами «Леопарды» и НС REVOL ICE хоккеист напал на судью.



Судья удалил игрока «Леопардов» на 10-й минуте второго периода при счёте 5:3 в пользу НС REVOL ICE. Игрок сперва направился на скамейку штрафников, а затем подъехал к судье, ударил его клюшкой по голове, и, когда рефери упал на лёд, хоккеист ударил его ногой.