Р. Ротенберг: в подобных ситуациях мы уже были, нужно дружно вылезать из ямы

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (1:2) и рассказал, что питерская команда много сил оставила в матче с «Ак Барсом» (2:5).

«Ребята бились как могли. Хороший матч, боевой соперник, сильная команда «Нефтехимик» с быстрыми игроками. Понимали, что будет быстрый хоккей, у соперника была задача наказывать нас за ошибки. Мы допустили две ошибки. Понятно, что у нас непростой период, мы вызвали ребят из «Невы». Они сделали, что могли. Это делает нас сильнее, у нас в лиге все соперники равные. Полные трибуны, надеюсь, всем хоккей понравился. Ну а мы будем работать над ошибками, постараемся их не допускать. Перед следующей игрой у нас есть возможность немного потренироваться, рассчитываем, что лидеры смогут вернуться в состав. В подобных ситуациях мы уже были, нужно дружно вылезать из ямы. Рассчитываем на победу в следующем матче.

Нелогичная концовка матча? Это хоккей, это игра ошибок. Лёд равный для всех. Мы совершили две ошибки, соперник нас наказал. Нет претензий по самоотдаче, по характеру, все бились. Надо реализовывать свои моменты. Наверное, где-то не хватает свежести. В хоккее бывают нелогичные результаты, это игра. В нашей игре были и хорошие моменты, мы многое улучшили. В последнем матче было пять ошибок, в этом – две. Не ищем оправданий, мы должны выигрывать любым составом. Будем работать дальше.

Главная задача – выйти на пик к плей-офф. В Казани у нас был серьёзный экзамен, мы потратили много сил и эмоций. Но все команды проходят через такие этапы. У нас были вирусы, постоянно сложные перелёты, но нужно уметь играть лучше на фоне усталости. Мы неплохо играли, после забитого гола нужно было действовать проще, лезть на пятак. Сейчас главное – хорошее восстановление, впереди сложные матчи. В Лиге все команды сейчас хорошие, со всеми играем «от ножа», — приводит слова Ротенберга сайт КХЛ.

СКА после поражения продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции КХЛ, набрав 54 очка.