Главный тренер «Динамо» назвал минимальный срок восстановления лучшего бомбардира команды

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Куньлунем» и рассказал о сроках восстановления лучшего бомбардира команды — Эрика О'Делла. 32-летний канадец в 30 матчах за бело-голубых набрал 28 (13+15) очков.

«Хорошая игра получилась, и самое главное, что антураж был отличный. Болельщиков было много, посол был, министр спорта, все наши руководители. Мы довольны сегодняшней победой. Что касается игры, то конечно – удаления, удаления и ещё раз удаления. Мы пытаемся эту ситуацию исправить, и самое главное, что игроки её понимают.

Наши удаления стали следствием того, что команда поддалась и начала играть в тот хоккей, которого требовал «Куньлунь» постоянными стычками? Здесь любая медаль всегда имеет две стороны. С одной стороны, нельзя уступать, а с другой – нельзя поддаваться. Это грань. И у нас сегодня были удаления, где поступали правильно, и были такие удаления, где поступали неправильно. Поэтому это опыт и выдержка. Но, то, что надо иногда отвечать, это однозначно. Первыми нельзя начинать, но держать удар и навязывать свою игру нужно.

Когда вернётся Менелл? Возможно, в выездной серии, но пока не могу понять до конца. Но где-то он уже на подходе. Среди болельщиков начались спекуляции, что у О’Делла рецидив старой травмы, из-за которой он пропустил полгода? У него нет рецидива. Там совсем другая травма, которая, например, у меня была с 20 лет. И у всех она есть. Не буду её называть. Но если говорить о сроках, то минимум – это три недели. Отсчёт начиная с понедельника. Он мужик крепкий, дай бог, чтобы у него быстрее прошло», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Москвичи после победы занимают пятое место в таблице Западной конференции. Следующий матч «Динамо» проведёт на выезде с «Северсталью» 22 ноября.