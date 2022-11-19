Главный тренер «Динамо» назвал минимальный срок восстановления лучшего бомбардира команды

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Куньлунем» и рассказал о сроках восстановления лучшего бомбардира команды — Эрика О'Делла. 32-летний канадец в 30 матчах за бело-голубых набрал 28 (13+15) очков.
«Хорошая игра получилась, и самое главное, что антураж был отличный. Болельщиков было много, посол был, министр спорта, все наши руководители. Мы довольны сегодняшней победой. Что касается игры, то конечно – удаления, удаления и ещё раз удаления. Мы пытаемся эту ситуацию исправить, и самое главное, что игроки её понимают.
Наши удаления стали следствием того, что команда поддалась и начала играть в тот хоккей, которого требовал «Куньлунь» постоянными стычками? Здесь любая медаль всегда имеет две стороны. С одной стороны, нельзя уступать, а с другой – нельзя поддаваться. Это грань. И у нас сегодня были удаления, где поступали правильно, и были такие удаления, где поступали неправильно. Поэтому это опыт и выдержка. Но, то, что надо иногда отвечать, это однозначно. Первыми нельзя начинать, но держать удар и навязывать свою игру нужно.
Когда вернётся Менелл? Возможно, в выездной серии, но пока не могу понять до конца. Но где-то он уже на подходе. Среди болельщиков начались спекуляции, что у О’Делла рецидив старой травмы, из-за которой он пропустил полгода? У него нет рецидива. Там совсем другая травма, которая, например, у меня была с 20 лет. И у всех она есть. Не буду её называть. Но если говорить о сроках, то минимум – это три недели. Отсчёт начиная с понедельника. Он мужик крепкий, дай бог, чтобы у него быстрее прошло», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Москвичи после победы занимают пятое место в таблице Западной конференции. Следующий матч «Динамо» проведёт на выезде с «Северсталью» 22 ноября.
- 19 ноября 2022
-
22:05
-
21:51
-
21:37
-
21:31
-
21:12
-
21:08
-
21:02
-
20:58
-
20:53
-
20:47
-
20:42
-
20:36
-
20:24
-
20:12
-
20:04
-
19:48
-
19:41
-
19:21
-
19:13
-
18:50
-
18:37
-
18:32
-
18:26
-
18:12
-
18:00
-
17:52
-
17:46
-
17:41
-
17:22
-
17:15
-
16:54
-
16:49
-
16:28
-
16:16
-
16:12