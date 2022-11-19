Вудкрофт рассказал о поражении минского «Динамо» от «Адмирала»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от «Адмирала» (3:4 Б) и рассказал о реализации моментов у его команды.
«Расстроен тем, что не удалось заработать два очка. Мы заслуживали победы, но, к сожалению, сложилось так. Хорошая игра была, мы не давали ничего сделать сопернику. Конечно, у них были моменты в большинстве, которые они реализовали, но кроме этого – ничего. В первом периоде у нас было больше шансов, мы перебросали, как и во втором. Но соперник во втором периоде бросил пять раз и забил два гола, так бывает. Перед третьим периодом поговорили, сказали, что не надо креативить, надо играть в свою систему, думать, как забрасывать шайбы, делать то, что умеем. Сыграли просто, сравняли счёт, добились минимального результата, но не хватило для победы. В овертайме были моменты, где мы могли заканчивать игру.
Если посмотреть, в двух последних матчах мы нанесли 95 бросков по воротам соперника. Разговариваем с ребятами о реализации моментов, о ментальной и физической подготовке. Если по физике вопросов меньше, то надо сконцентрироваться на ментальности, работаем над этим. Надо уделить внимание построению звеньев, если будет возможность, улучшить состав. Мы можем играть с любым соперником и набирать очки», — приводит слова Вудкрофта сайт КХЛ.
Следующий матч минское «Динамо» проведёт дома с «Витязем» 22 ноября.
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