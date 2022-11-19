«Нью-Джерси» одержал 12-ю победу подряд, обыграв «Оттаву». У Шаранговича — два очка

На стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве завершился матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Оттава Сенаторз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Победу со счётом 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) одержали гости.
На восьмой минуте первого периода счёт открыл нападающий гостей Эрик Хаула с передач Фабиана Зеттерлунда и Дэймона Сиверсона. На 16-й минуте периода преимущество «дьяволов» удвоил Натан Бастиан с передач Майлза Вуда и Майкла Маклауда.
На четвёртой минуте второго периода третью шайбу в ворота хозяев отправил Йеспер Боквист с передач Егора Шаранговича и Йонаса Зигенталера. В концовке второго периода команды обменялись забитыми голами. За «Оттаву» забросил Дерик Брассар с передач Эрика Бреннстрёма и Клода Жиру, за «Нью-Джерси» — Егор Шарангович с передачи Нико Хишира.
В конце третьего периода Майкл Маклауд установил окончательный счёт, забив в пустые ворота «Оттавы».
Следующий матч «Оттава» проведёт в гостях с «Сан-Хосе Шаркс» утром 22 ноября в 6:30 мск. «Нью-Джерси Дэвилз» сыграет дома с «Эдмонтон Ойлерз» в ночь на 22 ноября в 3:00 мск.
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