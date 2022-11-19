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«Нью-Джерси» одержал 12-ю победу подряд, обыграв «Оттаву». У Шаранговича — два очка

«Нью-Джерси» одержал 12-ю победу подряд, обыграв «Оттаву». У Шаранговича — два очка
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На стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве завершился матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Оттава Сенаторз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Победу со счётом 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) одержали гости.

На восьмой минуте первого периода счёт открыл нападающий гостей Эрик Хаула с передач Фабиана Зеттерлунда и Дэймона Сиверсона. На 16-й минуте периода преимущество «дьяволов» удвоил Натан Бастиан с передач Майлза Вуда и Майкла Маклауда.

На четвёртой минуте второго периода третью шайбу в ворота хозяев отправил Йеспер Боквист с передач Егора Шаранговича и Йонаса Зигенталера. В концовке второго периода команды обменялись забитыми голами. За «Оттаву» забросил Дерик Брассар с передач Эрика Бреннстрёма и Клода Жиру, за «Нью-Джерси» — Егор Шарангович с передачи Нико Хишира.

В конце третьего периода Майкл Маклауд установил окончательный счёт, забив в пустые ворота «Оттавы».

НХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2022, суббота. 21:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хаула (Зеттерлунд, Сиверсон) – 07:10 (5x4)   0:2 Бастиан (Вуд, Маклауд) – 15:54 (5x5)   0:3 Боквист (Шарангович, Зигенталер) – 23:00 (5x5)   1:3 Брассар (Бреннстрём, Жиру) – 37:29 (5x5)   1:4 Шарангович (Хишир) – 39:25 (4x5)   1:5 Маклауд – 57:31 (en)

Следующий матч «Оттава» проведёт в гостях с «Сан-Хосе Шаркс» утром 22 ноября в 6:30 мск. «Нью-Джерси Дэвилз» сыграет дома с «Эдмонтон Ойлерз» в ночь на 22 ноября в 3:00 мск.

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