«Баффало» забрал нападающего «Миннесоты» Тайсона Джоста с драфта отказов

«Баффало Сэйбрз» на своём официальном сайте сообщил, что забрал нападающего «Миннесоты» Тайсона Джоста с драфта отказов.
В связи с этим нападающий Андерс Бьорк был переведён в клуб Американской хоккейной лиги «Рочестер Американс».
Джост в 12 матчах за «Миннесоту» отметился тремя результативными передачами при показателе полезности «-4».
24-летний канадский нападающий был выбран на драфте НХЛ в 2016-м «Колорадо Эвеланш» в первом раунде под общим 10-м номером.
Всего за свою карьеру в Национальной хоккейной лиге Джост провёл 354 игры, в которых забросил 47 шайб и отдал 65 результативных передач, набрав в общей сложности 112 очков при показателе полезности «+6».
Следующий матч «Баффало» проведёт в ночь на 20 ноября в 3:00 мск с «Торонто Мэйпл Лифс» в гостях.
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